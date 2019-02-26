В Вологде поймали вора аккумуляторных батарей

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-26T10:39:46+03:00

Он их снимал с грузовиков

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Два вологжанина сообщили полиции, что у них сняли с авто и похитили аккумуляторные батареи.

У 34-летнего мужчины "обнесли" КамАЗ, припаркованный в Осановском проезде. У 44-летнего владельца МАН украли аккумуляторы со стоявшего грузовика на улице Залинейной.

Ущерб от обеих краж составил более 50 тысяч рублей.

Полицейские вычислили подозреваемого — 26-летнего молодого человека задержали. Он признался в кражах и рассказал, что специально ездил по городу - искал грузовики, которые стоят в неосвещенных и малолюдных местах.

Четыре батареи он сдал как лом, получив 8 тысяч рублей. Известно, что ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за кражи.

Возбуждено уголовное дело.

За воровство ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU