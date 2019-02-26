В Вологде поймали вора аккумуляторных батарей
Два вологжанина сообщили полиции, что у них сняли с авто и похитили аккумуляторные батареи.
У 34-летнего мужчины "обнесли" КамАЗ, припаркованный в Осановском проезде. У 44-летнего владельца МАН украли аккумуляторы со стоявшего грузовика на улице Залинейной.
Ущерб от обеих краж составил более 50 тысяч рублей.
Полицейские вычислили подозреваемого — 26-летнего молодого человека задержали. Он признался в кражах и рассказал, что специально ездил по городу - искал грузовики, которые стоят в неосвещенных и малолюдных местах.
Четыре батареи он сдал как лом, получив 8 тысяч рублей. Известно, что ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за кражи.
Возбуждено уголовное дело.
За воровство ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU