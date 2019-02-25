В Вологодской области МФЦ станет сетью

СЕГОДНЯ 20:30 2019-02-25T20:30:42+03:00

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Правительство Вологодской области решило последовать рекомендациям министерства экономического развития: теперь все МФЦ по Вологодской области объединят в единую цифровую сеть. Услуги будут предоставляться по единым стандартам, повысится скорость работы всего механизма - ожидаются очевидные улучшения. По статистике за 2018 год, время ожидание в очереди составляет максимум 10 минут, но в отдельных районах есть проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU