Вологжанина судят за кражу 80-ти "ёлочек" на сумму в 430 т.р.
Мужчина самовольно спилил 80 деревьев хвойных пород
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Очевидцы сообщили в полицию о следах "черного лесоруба" в районе деревни Великодворская: заметили спиленные деревья. Оперативники провели расследование, выяснили что браконьером оказался уже судимый местный житель 1966 г.р. Лесной фонд Верховаского района оценил 80 хвойных в 430 000 рублей - кража в особо крупном размере. Уголовное дело уже передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU