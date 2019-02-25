В Череповце иномарка покалечила пешехода и заблокировала трамвайные пути

СЕГОДНЯ 20:12 2019-02-25T20:14:14+03:00

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В шесть утра в районе завода Красный ткач произошла страшная авария: 31-летний череповчанин перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал в ДТП. Его сбила "Шевроле Лачетти", которой управлял 29-летний водитель. От удара иномарка заблокировала трамвайные пути, поэтому трамвайное сообщение было на некоторое время прервано.

Таким образом, пешеход-нарушитель заработал себе: сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую, перелом левой голени, перелом предплечья, травмы живота и позвоночника.

ИСТОЧНИК KP.RU