2019-02-25T19:56:34+03:00
Происшествия

Вологжанин отсидит три года за кражу тазов из бани

В Тарногском районе 41-летний мужчина "обнёс" чужую баню - похитил алюминиевую посуду
Евдокия САХАРОВА
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В Тарноге суд вынес решение по делу о мужчине, ранее уже сидевшему и отбывающему испытательный срок, который пробрался в чужую баню и совершил кражу - унёс алюминиевую посуду: тазы, ведра и другие ёмкости. Теперь вор проведет 2 года и 9 месяцев в колонии строгого режима.

41-летний местный житель, по подсчетам экспертов, своей кражей нанес ущерб в 5 тысяч 200 рублей. Вину свою признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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