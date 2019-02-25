В Вологодской молочной академии учат пчеловодов

СЕГОДНЯ 17:11 2019-02-25T17:15:26+03:00

На первый поток набрано 12 слушателей

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В Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии обучают пчеловодов. Такие курсы стартовали впервые.

В торжественной обстановке был открыт кабинет пчеловодства, оборудованный для обучения по программе "Начинающий пчеловод". Он оборудован современным оборудованием для промышленной пасеки польского производства.

Такое оборудование применяют для промышленных пасек, которые насчитывают 1000-1500 ульев.

В первом потоке обучающихся – 12 слушателей из Вологодского, Кичменгско-Городецкого, Череповецкого района, а также из Мурманской области.

Это пятидневная программа обучения. Преподаватели академии и практикующие пчеловоды расскажут о биологии пчел, об их разведении и содержании, о борьбе с болезнями и вредителями пчел.

Занятия проведет и Павел Коновалов, пчеловод из города Алматы, Республика Казахстан. Пасека известного пчеловода насчитывает более полутора тысяч пчелиных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU