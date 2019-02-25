Глава Вологодского района прыгнул с парашютом вместе с плюшевым мишкой

СЕГОДНЯ 16:57 2019-02-25T17:00:28+03:00

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"Долгие застолья – не мой формат праздника", - пишет глава Вологодского района на своей страничке "ВКонтакте".

День защитника Отечества он отметил очередным прыжком с парашютом на аэродроме в Труфаново. Вместе с ним на аэродром пришли дети.

Как сообщает Сергей Жестянников, сотрудники авиационного учебного спортивного центра ДОСААФ организовали для учеников из Майской и Семенковской школ небольшую экскурсию: провели инструктаж, показали, как укладывается парашют, объяснили механизм раскрытия купола и управления стропами. Дети примеряли амуницию, расспрашивали о прыжках. Некоторые из них впервые увидели самолеты и вертолёты так близко.

На аэрдром прибыл и плюшевый «десантник» - Миша, талисман студенческого волонтерского отряда "Медведица". Он стал символом дня: каждый, кто решился на прыжок, сфотографировался с Мишей на удачу. Он и прыгнул первым с самолета.

Как сообщает Город Во, Миша оказался не очень опытным прыгуном, его отнесло ветром, так что на аэродром он вернулся на снегоходе.

ИСТОЧНИК KP.RU