17-летний сокольчанин снял 13 тысяч с карты друга и скрылся

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-25T16:34:24+03:00

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17-летний сокольчанин украл деньги с карты друга.

Как сообщает региональное управление СК РФ, в июле прошлого года два товарища приехали из Сокола в Вологду, чтобы отдохнуть в ночном клубе.

Культурное место оказалось закрыто, так что молодые люди поселились в гостинице. Один из друзей попросил другого снять деньги и передал ему свою банковскую карту. Но 17-летний подросток решил украсть деньги - снял с карточки 13 тысяч рублей и скрылся. При этом на звонки своего товарища он не отвечал.

Тогда тот написал заявление в полицию.

Свою вину ранее не судимый сокольчанин признал. Суд назначил ему наказание - 120 часов обязательных работ. Он уже вернул украденные 13 тысяч рублей товарищу и заплатил 4,8 тысячи рублей судебных издержек.

ИСТОЧНИК KP.RU