На частном предприятии в Вологде самовозгорелись опилки
Сгорели сушилка и готовая продукция
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Деревообрабатывающее предприятие горело в Вологде в воскресенье, 24 февраля.
На улице Гагарина, 144 загорелась сушильная камера.
ЧП случилось около 14 часов. Здание сушилки удалось отстоять, но повреждена кровля, сгорела и готовая продукция – доски.
На тушение выезжали восемь единиц техники, 26 пожарных.
Есть версия, что причина ЧП - самовозгорание опилок, сообщает областное Управление МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU