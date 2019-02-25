2019-02-25T14:00:23+03:00
Происшествия

На частном предприятии в Вологде самовозгорелись опилки

Сгорели сушилка и готовая продукция
Иван Чухнин
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Деревообрабатывающее предприятие горело в Вологде в воскресенье, 24 февраля.

На улице Гагарина, 144 загорелась сушильная камера.

ЧП случилось около 14 часов. Здание сушилки удалось отстоять, но повреждена кровля, сгорела и готовая продукция – доски.

На тушение выезжали восемь единиц техники, 26 пожарных.

Есть версия, что причина ЧП - самовозгорание опилок, сообщает областное Управление МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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