В Вологодской области в лобовом столкновении погиб водитель микроавтобуса
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Авария с участием микроавтобуса произошла на трассе М-8.
24 февраля около 19:30 на 378 км трассы Москва-Архангельск в Грязовецком районе, недалеко от границы с Ярославской областью, «Форд Транзит» выехал на встречную полосу, где двигался грузовик «МАН» с полуприцепом.
В результате столкновения водитель микроавтобуса погиб. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU