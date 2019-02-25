В Вологодской области в лобовом столкновении погиб водитель микроавтобуса

СЕГОДНЯ 08:01 2019-02-25T08:01:06+03:00

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Авария с участием микроавтобуса произошла на трассе М-8.

24 февраля около 19:30 на 378 км трассы Москва-Архангельск в Грязовецком районе, недалеко от границы с Ярославской областью, «Форд Транзит» выехал на встречную полосу, где двигался грузовик «МАН» с полуприцепом.

В результате столкновения водитель микроавтобуса погиб. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU