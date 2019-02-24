2019-02-24T21:30:08+03:00
Происшествия

Житель Белоруссии на ДАФ с прицепом попал в аварию на Вологодчине

ДТП случилось 23 февраля в Шекснинском районе
Иван Чухнин
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Водитель из Белоруссии попал в ДТП в Вологодской области 23 февраля. Авария случилась на 45 км дороги Вологда - Новая Ладога в Шекснинском районе. 64-летний водитель «Рено Сандеро» двигался на сложном участке трассы, где движение ограничено 40 км в час, с нарушением скоростного режима.

Он выехал на встречную полосу. Там двигался ДАФ с прицепом, которым управлял 57-летний житель Белоруссии.Произошло столкновение.

Водитель грузовика не получил травм, а владелец «Рено» и его 23 -летний пассажир отныне лечатся амбулаторно, сообщили в пресс-службе областного Управления ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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