Девушка врезалась в фонарный столб в Череповце

23 Февр. 21:30 2019-02-23T21:30:07+03:00

Пострадали и водитель, и иномарка

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Еще одно столкновение автомобиля с опорой произошло в Вологодской области. Авария случилась 23 февраля на Северном шоссе около 13:15.

За рулем находилась 25-летняя девушка.

«Хюндай Соната» занесло, иномарка выехала на полосу встречного движения, пересекла ее и автомобиль врезался в световую опору.

Разбита машина, а водитель с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы доставлена в областную больницу №2.

ИСТОЧНИК KP.RU