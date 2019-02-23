2019-02-23T21:30:07+03:00
Происшествия

Девушка врезалась в фонарный столб в Череповце

Пострадали и водитель, и иномарка
Иван Чухнин
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Еще одно столкновение автомобиля с опорой произошло в Вологодской области. Авария случилась 23 февраля на Северном шоссе около 13:15.

За рулем находилась 25-летняя девушка.

«Хюндай Соната» занесло, иномарка выехала на полосу встречного движения, пересекла ее и автомобиль врезался в световую опору.

Разбита машина, а водитель с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы доставлена в областную больницу №2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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