Молодой вологжанин с ножом ограбил ветерана

23 Февр. 18:58 2019-02-23T18:58:16+03:00

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Молодой человек отобрал деньги у ветерана войны. Полиция задержала подозреваемого. Пенсионер проживает в Кичменгско-Городецком районе.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области, мужчина сообщил, что в его дом ворвался неизвестный. Угрожая ножом, он забрал порядка 12 тысяч рублей.

Полиция вычислила грабителя. 29-летний житель района не работал. И, нуждаясь в деньгах, он выбрал отдаленно стоящий дом в отдаленном селении, где одиноко жил пожилой человек.

Пока грабителя искали, он успел потратить эти 12 тысяч.

За разбой, совершенный с применением оружия, мужчине грозит до 10 лет колонии. Он заключен под стражу, сообщает областное УМВД.

А в УМВД России по Вологодской области поступило письмо от пенсионера с благодарностью полицейским за оперативность.

ИСТОЧНИК KP.RU