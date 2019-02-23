ВАЗ-2110 врезался в столб не улице Ленинградской и перевернулся

23 Февр. 18:29 2019-02-23T18:31:17+03:00

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23 февраля в 5:15 утра в Вологде на улице Ленинградской, 89, произошла авария. Водитель ВАЗ- 2110 вылетел на обочину, видимо, не учтя дорожные условия.

Автомобиль врезался в столб электропередач и перевернулся.

Как сообщает областная ГИБДД, в результате аварии пострадало три человека .

Серьезные травмы получила девушка 1996 года рождения, в тяжелом состоянии она была доставлена в больницу.

Кроме того, юноши 19 и 23 лет также отправлены в больницу.

При этом непонятно, кто находился за рулем. Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей ЧП.

Напомним, на этой неделе опору электропередач сбил автобус маршрута №8.

ИСТОЧНИК KP.RU