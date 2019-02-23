23 февраля вологжан приглашают на площадь Революции
Сегодня в центре Вологды пройдут мероприятия, посвященные 23 февраля.
Вологжан ожидают выставки, мастер-классы от вологодских спасателей, концерты подготовили курсанты.
Праздник пройдет на площади Революции.
С 12:00 открыта выставка техники, которую предоставит МЧС, УМВД и Росгвардии. На площади откроются мастер-классы. Здесь же можно отведать кашу из полевой кухни с горячим чаем, увидеть презентацию 15 автомобилей. Парад спецмашин начнется в 11 утра.
Как сообщает пресс-служба администрации города, полицейские, бойцы Росгвардии, военная и парашютная автошколы представят интерактивы для детей и взрослых.
Представители ДОСААФ дадут мастер-класс по стрельбе из пневматики.
На сцене выступят коллективы ВИПЭ ФСИН, МВД, МЧС и ГДК. Танцоры Академии балов покажут историческую постановку.
ИСТОЧНИК KP.RU