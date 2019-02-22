Вологодские депутаты предлагают нелегальных таксистов лишать машин

СЕГОДНЯ 17:57 2019-02-22T17:57:25+03:00

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Депутаты Вологодской области отметили, что нелегальные таксисты плюют на безопасность дорожного движения и, как следствие, на своих пассажиров. Они могут садиться за руль не в неадекватном состоянии, например, не спав. Исправность их автомобилей никак не контролируется.

Раньше, таксистам выписывали штраф, но они просто продолжали "бомбить". Теперь же, надеются вологжане, лишив их средства такого незаконного заработка, безопасность на дорогах повысится.

Эксперимент начнут с Вологды и Череповца - там есть достаточное количество штрафстоянок.

ИСТОЧНИК KP.RU