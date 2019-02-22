В Череповце в ДТП при выезде со двора пострадали трое

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-22T17:47:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в минувший четверг на улице Белова города металлургов произошло ЧП: отечественная легковушка не уступила иномарке на выезде из двора жилого дома. Серьезное столкновение повлекло за собой травмы у участников ДТП. Водителя "Лады" и двум его пассажиркам назначено серьезное лечение. По нашим данным, в автомобиле Форд Фокус никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU