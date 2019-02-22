2019-02-22T17:47:58+03:00
Происшествия

В Череповце в ДТП при выезде со двора пострадали трое

Ребенку и двоим взрослым теперь придется проходить лечение
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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Вечером в минувший четверг на улице Белова города металлургов произошло ЧП: отечественная легковушка не уступила иномарке на выезде из двора жилого дома. Серьезное столкновение повлекло за собой травмы у участников ДТП. Водителя "Лады" и двум его пассажиркам назначено серьезное лечение. По нашим данным, в автомобиле Форд Фокус никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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