Питерский дальнобойщик въехал в кухню жилого дома в Бабаево

СЕГОДНЯ 17:41 2019-02-22T17:41:40+03:00

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ЧП произошло в минувший четверг в вечернее время. По информации из УГИБДД, люди не пострадали, зато дому теперь необходим серьезный ремонт. Мужчина, прописанный в Ленинградской области, управляя грузовиком МАЗ не справился с управлением на повороте и вкатился в жилой бревенчатый дом - прямо на кухню. Хозяев, по словам очевидцев, по счастливой случайности дома не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU