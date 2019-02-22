2019-02-22T17:41:40+03:00
Происшествия

Питерский дальнобойщик въехал в кухню жилого дома в Бабаево

Житель Ленинградской области снес своим МАЗом часть частного жилого дома
Поделиться:
Фото газеты «Наша жизнь»Фото газеты «Наша жизнь»
Изменить размер текста:

ЧП произошло в минувший четверг в вечернее время. По информации из УГИБДД, люди не пострадали, зато дому теперь необходим серьезный ремонт. Мужчина, прописанный в Ленинградской области, управляя грузовиком МАЗ не справился с управлением на повороте и вкатился в жилой бревенчатый дом - прямо на кухню. Хозяев, по словам очевидцев, по счастливой случайности дома не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вологодские депутаты предлагают нелегальных таксистов лишать машин
В Череповце в ДТП при выезде со двора пострадали трое
За шоколад ответят: молодые люди украли шоколада на 2000 рублей
Автобус номер 8 протаранил электрический столб на проспекте Победы
На обнаглевшего работодателя в Череповце возбуждено уголовное дело
Под Череповцом спасатели вытащили из воды рыбака на резиновой лодке
Шикарное авто сожгли неподалеку от вокзала Вологды
Сцена ревности с трагическим концом разыгралась в Тотемском районе
В Вологде появится футбольный манеж
35 миллионов рублей выделено на корректировку проекта Некрасовского моста в Вологде
В Вологде планируют массовую замену дорожного полотна
Начальника череповецкой ГАИ выставили со службы
Автобусы с пассажирами столкнулись в центре Череповца, образовали пробку
Газель чуть не убила пешехода в городе металлургов
Школы Череповца будут работать дистанционно из-за свиного и гонконгского гриппа