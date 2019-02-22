Питерский дальнобойщик въехал в кухню жилого дома в Бабаево
Житель Ленинградской области снес своим МАЗом часть частного жилого дома
Фото газеты «Наша жизнь»
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ЧП произошло в минувший четверг в вечернее время. По информации из УГИБДД, люди не пострадали, зато дому теперь необходим серьезный ремонт. Мужчина, прописанный в Ленинградской области, управляя грузовиком МАЗ не справился с управлением на повороте и вкатился в жилой бревенчатый дом - прямо на кухню. Хозяев, по словам очевидцев, по счастливой случайности дома не оказалось.
ИСТОЧНИК KP.RU