За шоколад ответят: молодые люди украли шоколада на 2000 рублей

СЕГОДНЯ 15:56 2019-02-22T15:56:21+03:00

Это не единственное их чудачество

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В Череповце три молодых человека похитили из магазина шоколад, ущерб оценен на сумму 2000 рублей.

По версии следствия, 27 декабря подростки тайно похитили из магазина, расположенного на ул. Краснодонцев, 10 шоколадок «Мерси» и 6 «Киндеров».

После ухода ребят продавцы обнаружили пропажу шоколада, по камерам видеонаблюдения были установлены подозреваемые.

Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет, штраф 200 тысяч рублей, обязательные, принудительные или исправительные работы.

В отношении 17-летнего вологжанина и двух его приятелей возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», сообщает региональное управление СКР.

Подростки ранее попадали в поле зрения полиции. Их подозревают в ряде корыстных преступлений, в том числе в кражах из продовольственных магазинов Череповца.

Старший заподозрен в разбойном нападении. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU