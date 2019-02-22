Автобус номер 8 протаранил электрический столб на проспекте Победы

СЕГОДНЯ 13:49 2019-02-22T13:58:36+03:00

До этого он столкнулся с автомобилем "Форд"

Изменить размер текста: A A

На пересечении улицы Ленинградской и проспекта Победы в Вологде рейсовый автобус снес электрический столб.

Без электричества остались шесть жилых домов и 11 административных зданий, а также светофор, установленный на перекрестке.

Авария произошла 22 февраля около 8:40 утра.

Известно, что пассажирский автобус 8-го маршрута и легковой автомобиль "Форд" столкнулись, а затем автомобиль врезался в бетонную опору электропередач, которая упала на тротуар около остановки "улица Ленинградская".

Пострадавших нет. Но без электричества осталось около полутора десятка зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU