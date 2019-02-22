Автобус номер 8 протаранил электрический столб на проспекте Победы
До этого он столкнулся с автомобилем "Форд"
Фото РАНПРЕСС,
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На пересечении улицы Ленинградской и проспекта Победы в Вологде рейсовый автобус снес электрический столб.
Без электричества остались шесть жилых домов и 11 административных зданий, а также светофор, установленный на перекрестке.
Авария произошла 22 февраля около 8:40 утра.
Известно, что пассажирский автобус 8-го маршрута и легковой автомобиль "Форд" столкнулись, а затем автомобиль врезался в бетонную опору электропередач, которая упала на тротуар около остановки "улица Ленинградская".
Пострадавших нет. Но без электричества осталось около полутора десятка зданий.
ИСТОЧНИК KP.RU