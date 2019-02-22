На обнаглевшего работодателя в Череповце возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-22T13:33:12+03:00

Он не расплатился с уже уволившимся сотрудником

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На работодателя, забывшего, что люди работают и должны получать зарплату, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, с заявлением о невыплате заработной платы к следователям обратился 32-летний череповчанин.

В феврале 2018 года он устроился на работу в ООО «РесурсАгро». Проработав несколько месяцев, зарплату он так и не получил. Он решил уволиться, что и сделал в августе 2018 года. Но до сих пор не мог получить причитающееся.

В результате было возбуждено уголовное дело. За долг 172 тысяч рублей перед работником работодателю грозит штраф до 500 000 рублей с лишением права занимать определенные должности либо лишением свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU