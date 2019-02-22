Под Череповцом спасатели вытащили из воды рыбака на резиновой лодке
В Вологодской области ЧП случилось 21 февраля в районе поселка Романда.
В 16:40 спасателям поступило сообщение: на реке Шексне под дачным поселком Романда мужчина на резиновой лодке терпит бедствие: он застрял во льдах.
— Мужчина находился в надувной лодке на кромке льда. Он пытался выбраться, но не смог. Очевидцы увидели, что мужчина находится в безвыходной ситуации и вызвали спасателей, — сообщает Gorodche.ru начальник водно-спасательной службы Михаил Чернышов.
Мужчину спасатели вместе с лодной доставили на берег. От медицинской помощи он отказался.
Вся операция по спасению рыбака длилась около полутора часов.
Как сообщают спасатели, в последнее время лед истончился, образуются промоины.
Толщина льда на реке Шексне составляет от 0 до 2 см, на Ягорбе — от 15 до 50.
ИСТОЧНИК KP.RU