2019-02-22T11:34:02+03:00
Происшествия

Шикарное авто сожгли неподалеку от вокзала Вологды

Сумма ущерба устанавливается
Иван Чухнин
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Шикарный «Кадиллак» сожгли у вологжанки ночью.

22 февраля, у дома № 7 недалеко от вокзала в Вологде, на Огородном переулке загорелось дорогое авто. Автомобиль «Cadillac Escalade» вспыхнул около двух ночи. На место оперативно прибыли пожарные. У иномарки класса "люкс" , принадлежащей вологжанке, полностью выгорел моторный отсек и салон.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, причиной возгорания стал поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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