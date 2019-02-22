Шикарное авто сожгли неподалеку от вокзала Вологды
Сумма ущерба устанавливается
Изменить размер текста:
Шикарный «Кадиллак» сожгли у вологжанки ночью.
22 февраля, у дома № 7 недалеко от вокзала в Вологде, на Огородном переулке загорелось дорогое авто. Автомобиль «Cadillac Escalade» вспыхнул около двух ночи. На место оперативно прибыли пожарные. У иномарки класса "люкс" , принадлежащей вологжанке, полностью выгорел моторный отсек и салон.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, причиной возгорания стал поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU