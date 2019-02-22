2019-02-22T09:52:25+03:00
Происшествия

Сцена ревности с трагическим концом разыгралась в Тотемском районе

31-летний зэк зарезал соперника
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

30-летнего молодого человека обнаружили зарезанным. ЧП случилось 20 февраля в доме в деревне Брагинская Тотемского района. Об этом сообщает областное управление следственного комитета.

Погибший был изрезан ножом. Видно было, что он пытался защититься - на руках обнаружены порезы.

По горячим следам был задержан ранее судимый 31-летний местный житель.До заключения он встречался с подругой убитого.

Как оказалось, женщина была свидетелем конфликта. Вечером 20 февраля оба молодых человека были нетрезвыми. Они поссорились. Затем ее бывший поклонник, прошедший зону молодой человек, набросился на соперника с ножом.

Женщина сумела выхватить оружие и убежала с ножом к соседям.

А в это время ее возлюбленный умер от потери крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24