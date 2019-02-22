Сцена ревности с трагическим концом разыгралась в Тотемском районе

СЕГОДНЯ 09:52 2019-02-22T09:52:25+03:00

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30-летнего молодого человека обнаружили зарезанным. ЧП случилось 20 февраля в доме в деревне Брагинская Тотемского района. Об этом сообщает областное управление следственного комитета.

Погибший был изрезан ножом. Видно было, что он пытался защититься - на руках обнаружены порезы.

По горячим следам был задержан ранее судимый 31-летний местный житель.До заключения он встречался с подругой убитого.

Как оказалось, женщина была свидетелем конфликта. Вечером 20 февраля оба молодых человека были нетрезвыми. Они поссорились. Затем ее бывший поклонник, прошедший зону молодой человек, набросился на соперника с ножом.

Женщина сумела выхватить оружие и убежала с ножом к соседям.

А в это время ее возлюбленный умер от потери крови.

ИСТОЧНИК KP.RU