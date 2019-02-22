В Вологде появится футбольный манеж

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-22T09:25:55+03:00

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В Вологде появится манеж с футбольным полем. На сессии городской Думы были выделены средства для разработки проекта.

Строительство такого сооружения - это инициатива Администрации города, одобренная на Градостроительном совете. На создание проекта в бюджете города предусмотрено 2,5 млн рублей.

«Это будет не столь глобальное сооружение, какие построены в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Иваново, где стоимость проектов составляет от 250 млн рублей. Мы планируем построить крытый манеж каркасно-тентового типа, такие сейчас возводятся в спальных районах мегаполисов. Мы изучили столичный опыт, сооружения показали устойчивость в нашем климате и пригодность для круглогодичного использования. Идею поддержал Губернатор области на Градсовете. Это актуально, ведь сейчас в Вологде нет специализированного крытого стадиона для занятий футболом», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, каркасно-тентовая технология позволяет построить объект в самые короткие сроки, при этом будет обеспечено соблюдение всех норм и требований.

Манеж позволит продлить спортивный сезон футболистам. По возможности, его оборудуют беговыми дорожками для занятий легкой атлетикой.

Проект манежа и земельный участок для его размещения ешё предстоит подобрать.

ИСТОЧНИК KP.RU