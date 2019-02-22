35 миллионов рублей выделено на корректировку проекта Некрасовского моста в Вологде

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-22T09:17:17+03:00

Он будет двухполосным

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35 млн рублей потратят в Вологде на корректировку проектно-сметной

документации Некрасовского моста

Такое решение было

принято на февральском градостроительном совете, который провел

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Эти средства по инициативе Администрации города выделены депутатами

Вологды на очередной сессии Вологодской городской Думы.

«Мы выполняем поручение, данное Губернатором на Градсовете. Проектировщики выполнят свою работу до конца

2019 года. Корректировка требуется, чтобы снизить стоимость

сооружения за счет пересмотра конструктивных элементов и разбить

строительство на этапы, - сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Он сообщил, что получено заключение, согласно которому мост в четырехполосном исполнении не требуется. Так что решено остановиться на двухполосным.

Обновленный проект будет вынесен на обсуждение на следующий градсовет, затем будут объявлены конкурсные процедуры по строительству.

Мост в створе улицы Некрасова соединит микрорайон Заречье с Белозерским шоссе.

Также начнется проектирование еще одного моста в

створе Флотского переулка.

ИСТОЧНИК KP.RU