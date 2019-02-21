В Вологде планируют массовую замену дорожного полотна

СЕГОДНЯ 21:06 2019-02-21T21:06:23+03:00

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На данный момент власти города планируют улучшить транспортную ситуацию в микрорайоне Водники. Новый асфальт положат на улицах Пугачёва, Прокатова и Северной. Сейчас ситуация там плачевная: повсюду ямы, в некоторых местах покрытия нет совсем.

Дорожники надеются улучшить и состояние улиц Гагарина, Предтеченской, Пролетарской. В Заречье крепко возьмутся за улицу Некрасова - от пересечения с Чернышевского и прямо до реки. Плюсом залатают важную магистраль города - улицу Карла Маркса.

Планируется уменьшить пробку на Окружном шоссе - построят комплекс обхода. Пошехонское шоссе от кольца до окраины города тоже получит свою часть внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU