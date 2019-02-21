Начальника череповецкой ГАИ выставили со службы
Официальная версия - он не прошел военно-врачебную комиссию
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В городе металлургов попросили оставить свой пост Александра Андреева - он являлся начальником Госавтоинспекции, к этому моменту был временно отстранен. По официальной версии, мужчина не прошел военно-врачебную комиссию.
Напомним, что Андреева отстранили по причине его возможной связи с нашумевшим коррупционным делом - по версии экспертов, он мог незаконно оказывать услуги транспортным компаниям, используя служебное положение. Всю осень 2018 на работе и дома у теперь уже бывшего начальника ГИБДД оперативники проводили обыски. Расследование этого дела ведется до сих пор.
ИСТОЧНИК KP.RU