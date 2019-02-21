Автобусы с пассажирами столкнулись в центре Череповца, образовали пробку

СЕГОДНЯ 20:27 2019-02-21T20:27:12+03:00

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На перекрестке улиц Ленина и Сталеваров два автобуса и иномарка попали в ДТП около 4 часов дня. В общей сложности, в общественном транспорте на момент ЧП находилось 80 человек. По информации пресс-службы УГИБДД, авария случилась из-за того, что водитель ПАЗика (маршрут №1) не учел верно погодные условия и ситуацию на дороге и вылетел на встречку, где столкнулся с легковушкой. В результате ПАЗик вместе с пассажирами откинуло на другой автобус - Сканиа 31-го маршрута, в котором находилось 50 человек. Две пассажирки ПАЗика получили ушибы.

Специалисты отмечают сложную дорожную ситуацию по Череповцу - только с утра зафиксировано более 20 столкновений.

ИСТОЧНИК KP.RU