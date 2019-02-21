Газель сразила пешехода в городе металлургов
В Череповце микроавтобус сбил мужчину на пешеходном переходе
-Фото: Областной УГИБДД
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Вечером в минувшую среду на улице Энергетиков, рядом с домом №10 случилось ДТП: микроавтобус ГАЗ-32212, управляемый 55-летним мужчиной, сбил 32-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по "зебре". Потерпевшего медики увезли в больницу. На данный момент ведется расследование.
Сейчас специалисты отмечают непростые погодные условия для транспортных средств и призывают ездить аккуратно, с особой осторожностью, чтобы избежать аварий и несчастных случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU