2019-02-21T19:59:28+03:00
Происшествия

Газель сразила пешехода в городе металлургов

В Череповце микроавтобус сбил мужчину на пешеходном переходе
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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Вечером в минувшую среду на улице Энергетиков, рядом с домом №10 случилось ДТП: микроавтобус ГАЗ-32212, управляемый 55-летним мужчиной, сбил 32-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по "зебре". Потерпевшего медики увезли в больницу. На данный момент ведется расследование.

Сейчас специалисты отмечают непростые погодные условия для транспортных средств и призывают ездить аккуратно, с особой осторожностью, чтобы избежать аварий и несчастных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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