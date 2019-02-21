Школы Череповца будут работать дистанционно из-за свиного и гонконгского гриппа

СЕГОДНЯ 19:36 2019-02-21T19:36:23+03:00

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Эпидпорог, по заявлению медиков, по Вологодчине уже на 65% выше среднего. За последние 7 дней врачи отметили более 20 тысяч новых зараженных ОРВИ, более половины болеющих - это дети до 14 лет. Оперативный штаб по организации выполнения ограничительных мероприятий по ОРВИ и гриппу высказал пожелание перевести образовательные учреждения на дистанционную работу.

В Череповце (около 300 больных на 10 000 населения), в Бабаевском районе (более 200 человек) и Верховажском (более 170 человек) специалисты отмечают особенно критическую ситуацию. По сообщению медицинских лабораторий на Вологодчине больше всего распространены на данный момент вирусы свиного гриппа и гонконгского.

ИСТОЧНИК KP.RU