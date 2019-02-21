В Вологде на Советском проспекте в своей квартире сгорела пенсионерка

СЕГОДНЯ 16:19 2019-02-21T16:22:18+03:00

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В Вологде ранним утром, в начале седьмого, загорелась квартира в пятиэтажке - многоквартирном кирпичном доме №75-а на Советском проспекте.

Горела двухкомнатная квартира, расположенная на первом этаже 2-го подъезда. Пожарные оперативно справились с огнем и обнаружили труп хозяйки квартиры - женщины 1944 года рождения.

В результате пожара повреждена внутренняя отделка, мебель, шкаф и телевизор. Как сообщает пресс-служба МЧС, причина ЧП - аварийный режим работы электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU