В Вологде на Советском проспекте в своей квартире сгорела пенсионерка
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В Вологде ранним утром, в начале седьмого, загорелась квартира в пятиэтажке - многоквартирном кирпичном доме №75-а на Советском проспекте.
Горела двухкомнатная квартира, расположенная на первом этаже 2-го подъезда. Пожарные оперативно справились с огнем и обнаружили труп хозяйки квартиры - женщины 1944 года рождения.
В результате пожара повреждена внутренняя отделка, мебель, шкаф и телевизор. Как сообщает пресс-служба МЧС, причина ЧП - аварийный режим работы электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU