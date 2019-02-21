2019-02-21T16:26:14+03:00
Происшествия

Телефонного минера в Череповце приговорили к реальному сроку

В начале октября он "заминировал" торговый центр
Иван Чухнин
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В Череповце осудили Валерия Чуркина, который был пьян и, видимо, потому сообщил о заминировавании ТЦ "Июнь" в Зашекснинском районе по телефону.

42-летнего мужчину признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

В тот день после звонка в экстренную службу "112" о готовящемся теракте в ТЦ "Июнь" съехались все спецслужбы: скорая помощь, кинологи, сотрудники ОМОН.

Была проведена массовая эвакуация всех, находившихся в центре. Проверка показала, что тревога была ложной.

Вину в совершении преступления череповчанин Чуркин признал полностью.

Дело было рассмотрено в упрощенном порядке. В результате мужчину приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы. Дело в том, что Чуркин был уже судим. Поэтому наказание определили путем частичного сложения с неотбытым.

Как сообщает Город Че, приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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