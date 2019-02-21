Табурет стал орудием убийства 39-летней череповчанки

СЕГОДНЯ 14:39 2019-02-21T14:39:15+03:00

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В Череповце мужчина убил женщину табуретом. Тело 39-летней женщины со следами побоев обнаружено вечером в воскресенье в квартире на улице Юбилейной.

О том, что она умерла во сне, сообщил 53-летний хозяин квартиры.

Следователи зафиксировали телесные повреждения, а эксперты сделали заключение - у женщины тупая травма головы.

Однако мужчина причастность к совершению преступления категорически отрицал, заявляя, что женщина "сама упала".

Но следователи изъяли табурет из кухни - похоже, что ударили именно им. Предположение подтвердила экспертиза. Кроме того, обнаруженные на теле погибшей более давние синяки свидетельствовали, что ее и ранее избивали.

В результате череповчанина задержали. А после предъявления доказательств, он признал вину.

Мужчина рассказал, что шло застолье, женщина была счастлива и требовала алкоголя. Но произошла ссора, и мужчина схватился за табурет.

Избитая женщина прилегла на диван, а затем скончалась.

Мужчине по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU