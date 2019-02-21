2019-02-21T14:25:36+03:00
Общество

Резкое понижение температуры ожидается на Вологодчине

Оно приведет к гололедице на дорогах
Иван Чухнин
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Сотрудники областного управления ГИБДД предупреждают об ухудшении погодных условий. В последние дни февраля ожидается резкое понижение температуры .

По прогнозу гидрометцентра, в большинстве районов ожидается снег и метели.

Порывы ветра могут достигать до 17 м/с, а понижение температуры ночью будет достигать до -20 градусов.

При этом местами на дорогах, особенно содержащихся под накатом, возможна гололедица.

В связи с осложнениями погодных условий, сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными.

К выходным температура вновь повысится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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