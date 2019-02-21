Недисциплинированные предприятия заплатят за электроэнергию в 20 раз больше

СЕГОДНЯ 13:47 2019-02-21T13:58:10+03:00

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Список предприятий, которым могут повысить тариф в 20 раз, появился на сайте гарантирующего поставщика. Это все то, кто не заключил договор.

Этот список насчитывает две тысячи организаций и предпринимателей. Обозначен срок, до которого все еще пможно поправить: до 1 марта 2019 года.

При этом 89 процентов, а это более 15 тыс. предприятий, организаций, предпринимателей Вологодской области уже урегулировали договорные отношения с поставщиком электроэнергии – ООО «Северная сбытовая компания».

Из тех, кто не торопится заключить договор, 779 организаций, в том числе УК, ТСЖ, гаражных и садовых кооперативов, бюджетных учреждений находится в Череповце и Череповецком районе, 967 – в Вологде и Вологодском районе.

Бездоговорное потребление грозит не только повышенным тарифом, но и прекращением энергоснабжения. Как сообщает пресс-служба предприятия, гражданам - физическим лицам договор перезаключать не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU