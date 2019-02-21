В Устюжне мужчина врезался в забор на снегоходе

СЕГОДНЯ 13:08 2019-02-21T13:09:47+03:00

Он едва не погиб сам и разбил технику

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ДТП с участием снегохода случилось в Устюжне 20 февраля в 16:05 на улице Щелкунова.

Как сообщает областное управление ГИБДД, за рулем снегохода был 69-летний пенсионер, у коорого не было прав на управление такой техникой, а снегоход также не был зарегистрирован.

При повороте налево технику занесло, снегоход выкинуло на обочину, где находился забор.

Водитель снегохода с серьезными травмами был госпитализирован. От прохождения медосвидетельствования - полицейским показалось, что гражданин нетрезв, - водитель отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU