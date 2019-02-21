В Устюжне мужчина врезался в забор на снегоходе
Он едва не погиб сам и разбил технику
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ДТП с участием снегохода случилось в Устюжне 20 февраля в 16:05 на улице Щелкунова.
Как сообщает областное управление ГИБДД, за рулем снегохода был 69-летний пенсионер, у коорого не было прав на управление такой техникой, а снегоход также не был зарегистрирован.
При повороте налево технику занесло, снегоход выкинуло на обочину, где находился забор.
Водитель снегохода с серьезными травмами был госпитализирован. От прохождения медосвидетельствования - полицейским показалось, что гражданин нетрезв, - водитель отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU