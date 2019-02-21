2019-02-21T12:45:15+03:00
Общество

Следователи будут отрабатывать версию убийства пропавшего Даниила Репина

Иван Чухнин
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О том, что по факту пропажи 27-летнего Даниила Репина возбуждено уголовное дело, сообщила 20 января в социальной сети его родственница Елена Титова.

Как соообщает пресс-служба СУ СК по Вологодской области, следственным отделом по Вологодскому району регионального СК РФ принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Родные надеются, что Даниил жив, в то же время они уверены - возбуждение уголовного дела даст новый импульс поискам, которые зашлим в тупик.

Напомним, 27-летний Даниил Репин ушел 10 января из дома на улице Ярославской на вахтовую работу в район Чёбсары и пропал.

17 января родные по биллингу телефона нашли его автомобиль в Вологодском районе - между Новым Источником и Шеломовым.

Информация в хронологической последовательности, которая была установлена в результате действий родных, поисковиков, размещена здесь.

Вопрос о поисках Даниила Репина поднимался на вчерашней пресс-конференции в областном УМВД. Как сообщил "Комсомолке" заместитель начальника УМВД области полковник полиции Арсен Ханвердиев, так или иначе находятся 94 процента всех пропавших. Поиск людей - одна из важнейших задач полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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