Выяснились жуткие подробности гибели 14-летнего вологодского мальчика

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-21T10:54:52+03:00

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Выяснились подробности ЧП - вчера медики констатировали смерть школьника, учащегося 8 класса 14 школы Вологды.

Компания парней дышали газом из баллончика возле гаражей на улице Фрязиновского, неподалеку от строящегося детского садика. Одному из них стало плохо, он потерял сознание.

Школьники, а их было не менее 5 человек, предположили, что школьник притворяется и снимали его на видео. Эти кадры появились в сетях. На них видно, как один из парней пытается поставить на ноги, поднять товарища, но безрезультатно. Никаких реанимационных действий никто из них не производит. Вероятно, все думают, что это "прикол" или не умеют этого делать.

В конечном итоге мальчик умер.

Управление образования города уточнило, что ЧП случилось после уроков вне территории школы.

Занятия закончились в 13:00. Медики констатировали смерть в 14:30.

ИСТОЧНИК KP.RU