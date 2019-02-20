Сон вологодского машиниста тепловоза натворил бед на 9 миллионов рублей

20 Февр. 21:36 2019-02-20T21:36:24+03:00

Суд приговорил его к ограничению свободы

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Вологодский суд вынес приговор машинисту тепловоза

приговор. Осенью 2017 года он вел грузовой состав и заснул.

Городской суд признал его виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации грузового транспорта.

В ночь на 19 октября 2017 года при перегоне тепловоза машинист заснул.

В Вологде, в районе Московского шоссе, он пропустил запрещающий сигнал семафора. Произошло столкновение с грузовым составом. Из 72 дорожных цистерн последние шесть ушли под откос. Там были повреждены контактные сети и пути.

Ущерб, нанесенный 32-летним машинистом, оценили в 9 миллионов рублей.

Суд назначил железнодорожнику ограничение свободы на полтора года.

ОАО «РЖД» может требовать возместить убытки через гражданский суд.

Пока еще приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU