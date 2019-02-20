Сон вологодского машиниста тепловоза натворил бед на 9 миллионов рублей
Вологодский суд вынес приговор машинисту тепловоза
приговор. Осенью 2017 года он вел грузовой состав и заснул.
Городской суд признал его виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации грузового транспорта.
В ночь на 19 октября 2017 года при перегоне тепловоза машинист заснул.
В Вологде, в районе Московского шоссе, он пропустил запрещающий сигнал семафора. Произошло столкновение с грузовым составом. Из 72 дорожных цистерн последние шесть ушли под откос. Там были повреждены контактные сети и пути.
Ущерб, нанесенный 32-летним машинистом, оценили в 9 миллионов рублей.
Суд назначил железнодорожнику ограничение свободы на полтора года.
ОАО «РЖД» может требовать возместить убытки через гражданский суд.
Пока еще приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU