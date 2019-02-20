В Вологде ищут трех мужчин, ограбивших магазин пенных напитков

СЕГОДНЯ 19:04 2019-02-20T19:04:03+03:00

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Полиция просит помощи всех вологжан. Сайт УМВД региона опубликовал фотографии подозреваемых. Возможно, эти три мужчины украли 5 тысяч рублей из магазина пенных напитков "Фокка".

В отделе полиции № 3 УМВД России по г. Вологде расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения неустановленными лицами денежных средств в торговом зале одного из магазинов города.

По имеющейся информации, 2 декабря 2018 года, в период с 20:18 по 20:35 неустановленные лица, находясь в торговом зале магазина «Фокка», расположенного по адресу: Вологда, ул. Дальняя, д. 36, путем свободного доступа возможно совершили кражу денежных средств в размере 5000 рублей. Все они попали на видеокамеры.

Первый подозреваемый: рост 175-180, на вид 25-30 лет, нормального телосложения, волосы темные, был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, темно-коричневые ботинки.

Второй: рост 180-185 см, на вид 30-35 лет, нормального телосложения, волосы темные, был одет в черную куртку, черные джинсы, темно-коричневые ботинки.

Третий: рост 175-180, на вид 40-45 лет, нормального телосложения, волосы темные с проседью, был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки.

Если кто-то знает этих мужчин, необходимо сообщить инициатору розыска по телефонам +79218266216, 76-50-28, или в дежурную часть ОП-3 УМВД России по г. Вологде, тел., 76-50-01, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU