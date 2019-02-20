Вологодский восьмиклассник погиб, надышавшись газом
В Вологде смертельно надышался газом школьник.
О ЧП сообщает портал ГородВо.
Тело 14-летнего школьника, учащегося восьмого класса школы №14, обнаружили 20 февраля около 14:30 возле строящегося детского сада на улице Фрязиновской в Вологде.
Три товарища решили подышать газом из баллона, надев на голову полиэтиленовые пакеты. Один из них потерял сознание и упал.
Товарищи вызвали скорую помощь, но медики не смогли его откачать.
В региональном управлении следственного комитета подтверждают факт ЧП. Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Для установления причин смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU