Вологодский восьмиклассник погиб, надышавшись газом

СЕГОДНЯ 17:27 2019-02-20T17:29:04+03:00

Его нашли на стройке

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В Вологде смертельно надышался газом школьник.

О ЧП сообщает портал ГородВо.

Тело 14-летнего школьника, учащегося восьмого класса школы №14, обнаружили 20 февраля около 14:30 возле строящегося детского сада на улице Фрязиновской в Вологде.

Три товарища решили подышать газом из баллона, надев на голову полиэтиленовые пакеты. Один из них потерял сознание и упал.

Товарищи вызвали скорую помощь, но медики не смогли его откачать.

В региональном управлении следственного комитета подтверждают факт ЧП. Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Для установления причин смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU