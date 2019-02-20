Москвич ездил на Мерседесе и сбывал фальшивые банкноты
Москвич ездил на Мерседесе по Вологодской области и сбывал фальшивые банкноты
номиналом 5000 рублей.
Сообщение о мошеннике поступило в полицию Череповца в сентябре прошлого года. Было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
Было установлено, что сбытчик фальшивок может передвигаться на автомобиле марки «Мерседес». В городе ввели план «Перехват».
На одной из АЗС Череповецкого района машина была остановлена. Ею управлял 36-летний житель Подмосковья.
В ней находились вещи, которые москвич покупал на поддельные деньги в нескольких магазинах. Всего было установлено еще 11 подобных преступлений.
Информация поступила из Вологды и Иваново.
Как сообщает пресс-служба суда, жителя Подмосковья приговорили отбыванию наказания в колонии строгого режима сроком 4 года. Также он должен выплатить потерпевшим 57 718 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU