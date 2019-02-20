Москвич ездил на Мерседесе и сбывал фальшивые банкноты

СЕГОДНЯ 17:05 2019-02-20T17:05:07+03:00

Его поймали, арестовали и посадили

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Москвич ездил на Мерседесе по Вологодской области и сбывал фальшивые банкноты

номиналом 5000 рублей.

Сообщение о мошеннике поступило в полицию Череповца в сентябре прошлого года. Было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Было установлено, что сбытчик фальшивок может передвигаться на автомобиле марки «Мерседес». В городе ввели план «Перехват».

На одной из АЗС Череповецкого района машина была остановлена. Ею управлял 36-летний житель Подмосковья.

В ней находились вещи, которые москвич покупал на поддельные деньги в нескольких магазинах. Всего было установлено еще 11 подобных преступлений.

Информация поступила из Вологды и Иваново.

Как сообщает пресс-служба суда, жителя Подмосковья приговорили отбыванию наказания в колонии строгого режима сроком 4 года. Также он должен выплатить потерпевшим 57 718 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU