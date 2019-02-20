Конкурс драндулетов вновь объявлен в Вологодском районе

СЕГОДНЯ 13:01 2019-02-20T13:09:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Конкурс средств катания с горок "Как по маслу" пройдет в Масленицу, 10 марта, в Стризнево.

Всех любители покататься могут создать компанию по 2–10 человек и представить на конкурс необычные сани.

При этом можно использовать любые подручные материалы.

- В прошлом году на старт выходили сани в виде русской печи, птичьего гнезда, коня, корабля и даже стиральной машины, — сообщили в пресс-службе администрации района.

Организаторы ограничивают фантазию конструкторов лишь габаритами. Сани не должны быть выше 3 метров и длиннее 5 метров.

Заявки на участие в конкурсе ждут до 3 марта в управление культуры района.

Сам конкурс пройдет базе отдыха около поселка Стризнево.

ИСТОЧНИК KP.RU