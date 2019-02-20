Школьный автобус врезался в лесовоз в Вологодской области
Пострадала 15-летняя школьница
Фото предоставлено областной ГИБДД,
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В ДТП с участием школьного автобуса пострадала 15-летняя девочка.
ЧП случилось 19 февраля в 15:22 в Харовском районе.
Как сообщает областное управление ГИБДД, авария произошла на 50-м километре автодороги Сямжа-Харовск.
Школьным автобусом управлял 63-летний мужчина. Как оказалось, водитель автобуса ПАЗ-3205 решил развернуться на трассе. Дорога эта не очень оживленная, так что он никак не ожидал, что по ней едет лесовоз.
Не убедившись в безопасности маневра, мужчина на ПАЗ врезался в «Фредлайнер».
В аварии пострадала школьница. У 15-летней пассажирки автобуса - ушиб предплечья. Госпитализация ей не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU