2019-02-20T11:47:48+03:00
Происшествия

Школьный автобус врезался в лесовоз в Вологодской области

Пострадала 15-летняя школьница
Иван Чухнин
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Фото предоставлено областной ГИБДД,Фото предоставлено областной ГИБДД,
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В ДТП с участием школьного автобуса пострадала 15-летняя девочка.

ЧП случилось 19 февраля в 15:22 в Харовском районе.

Как сообщает областное управление ГИБДД, авария произошла на 50-м километре автодороги Сямжа-Харовск.

Школьным автобусом управлял 63-летний мужчина. Как оказалось, водитель автобуса ПАЗ-3205 решил развернуться на трассе. Дорога эта не очень оживленная, так что он никак не ожидал, что по ней едет лесовоз.

Не убедившись в безопасности маневра, мужчина на ПАЗ врезался в «Фредлайнер».

В аварии пострадала школьница. У 15-летней пассажирки автобуса - ушиб предплечья. Госпитализация ей не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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