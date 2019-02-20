2019-02-20T11:28:10+03:00
Происшествия

В Устюженском районе три женщины продали некачественную говядину

Они пойдут под суд
Иван Чухнин
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Три работницы фермы в Устюженском районе пойдут под суд. Они

подозреваются в сбыте небезопасного мяса - они продали тушу вынужденно забитого животного. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

По версии следствия, 19 декабря 2018 года главный зоотехник животноводческого предприятия в Устюженском районе дала устное распоряжение главному ветврачу продать местному жителю говядину. При этом все знали, что продукция не отвечает требованиям безопасности.

Потому что говядина была получена от вынужденно забитого животного.

Ветврач поручила продать мясо подчиненной, что та и сделала - продала ее за 20 тысяч рублей.

Об этом сообщает управление СК РФ в Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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