Петицию с требованием к губернатору пересмотреть мусорный тариф активно подписывают вологдане

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-20T11:03:08+03:00

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Жители Вологодской области требуют пересмотра мусорных тарифов.

Петиция с названием «Скажем НЕТ! «мусорной реформе» в Вологодской области!» создана в интернете и сейчас ее подписали около 5 тысяч человек.

Она адресована Губернатору Вологодской области. По мнению автора, реформа - это «узаконенный грабеж». В ней говорится, что Москва, Санкт-Петербург, Севастополь отказались от мусорный реформы до 2022 года. А в Вологде она стартовала, причем установлен один из самых высоких тарифов в стране - 140 рублей с человека.. Надо сказать, при этом оператор еще получит компенсацию из областного бюджета.

Согласно официальным нормам вологодская семья из четырех человек должна четыре раза в сутки выносить 7-литровое ведро.

— Пусть губернатор решает проблему нашего города и области в целом. Требуем пересмотреть тарифы и нормы мусора! Мы не должны платить за мусор, который мы не производим, — пишет автор Ксения Пелых. Она считает обоснованным тариф 140 рублей с квартиры.

Между тем прокуратура Вологодской области признала установленный мусорный тариф необоснованным и непроверяемым.

Департамент ТЭК и тарифной политики настаивает на законности своего решения.

Ранее из областного бюджета в Институт регионального развития (Москва) было направлено более 12 миллионов рублей, чтобы обосновать эту цифру.

Как свидетельствуют открытые источники, всего по госзакупкам в этот институт из бюджета Вологодской области было направлено 23,8 миллионов рублей. Департамент ТЭК и тарифной политики стал самым крупным клиентом-бюджетником этого института в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU