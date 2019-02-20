2019-02-20T10:29:37+03:00
Происшествия

В Череповце умерла от гриппа пенсионерка

Иван Чухнин
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В Вологодской области зарегистрирован первый летальный исход от гриппа.

Об этом сообщает официальный сайт Череповца.

Женщина 86 лет скончалась в минувшие выходные, при этом ей был поставлен диагноз грипп.

Как комментирует представитель областного департамента здравоохранения, у пенсионерки развились осложнения и организм не смог справиться.

Тяжелое заболевание особенно опасно для пожилых людей.

Всего за последнюю неделю лабораторно подтверждены 34 случая гриппа, в том числе у 21 детей, все они были госпитализированы.

Всего в жалобами на недомогания в поликлиники обратились около 10 тысяч человек, в том числе 5821 ребенок. Идет рост заболеваемости на 16%,

ИСТОЧНИК KP.RU

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