В Череповце умерла от гриппа пенсионерка
В Вологодской области зарегистрирован первый летальный исход от гриппа.
Об этом сообщает официальный сайт Череповца.
Женщина 86 лет скончалась в минувшие выходные, при этом ей был поставлен диагноз грипп.
Как комментирует представитель областного департамента здравоохранения, у пенсионерки развились осложнения и организм не смог справиться.
Тяжелое заболевание особенно опасно для пожилых людей.
Всего за последнюю неделю лабораторно подтверждены 34 случая гриппа, в том числе у 21 детей, все они были госпитализированы.
Всего в жалобами на недомогания в поликлиники обратились около 10 тысяч человек, в том числе 5821 ребенок. Идет рост заболеваемости на 16%,
ИСТОЧНИК KP.RU