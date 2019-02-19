В Вологодской области откорректирует мусорный тариф, но в декабре

СЕГОДНЯ 16:59 2019-02-19T17:00:30+03:00

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Почти сутки потребовались Департаменту ТЭк и тарифной политики Вологодской области, чтобы сформулировать комментарий на информацию, размещеннной на сайте областной прокуратуры.

Напомним, областная прокуратура совместно с УФАС и ФСБ заявила о необоснованности "мусорных" тарифов.

Департамент, аппелируя к СМИ, а не прокуратуре, заявил, что "Принятые тарифные решения по обращению с ТКО "имеют законную силу". И утверждает, что "все нормативные правовые акты были приняты "в пределах полномочий с соблюдением всех необходимых порядков".

Департаментом ТЭК настаивает, что проведена экспертиза экономической обоснованности тарифа. Что он установлен на экономически обоснованном уровне.

Что касается суммы более 90 млн. рублей регионального оператора ООО «Чистый след» и более 100 млн. рублей ООО «АкваЛайн», отнесенных к «прочим административным расходам», они отсутствуют в структуре затрат, но не рассматривались и не утверждались.

Тем не менее Департамент ТЭК произведет корректировку финансовых потребностей с учетом факта понесенных затрат, к декабрю существующий тариф может быть пересмотрен.

И лишь при изменении федерального законодательства это может произойти раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU