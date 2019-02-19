Жуткое столкновение: легковушка не уступила дорогу фуре

СЕГОДНЯ 16:35 2019-02-19T16:35:42+03:00

Две машины столкнулись на перекрестке главной и второстепенной дорог.

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Ужасное ДТП случилось в Чагодощенском районе. Автомобиль «Рено Логан» и фура DAF столкнулись 19 февраля утром.

В 6:15 на 311 километре дороги Вологда – Новая Ладога 26-летний водитель за рулем «Рено» с двумя пассажирами в салоне выезжал со второстепенной дороги на главную. При этом он нарушил паравила дорожного движения - не пропустил грузовик DAF. За рулем фуры был 50-летнего шофера из Костромской области. Произошло столкновение, в результате которого обе машины оказались разбиты.

Владелец легковушки был травмирован - у него перелом ключицы. У 24-летнего пассажира оказался перелом плеча. Еще один пассажир, 30-летний мужчина, получил ушиб позвоночника.

Все ехавшие в легковушке не были пристегнуты ремнями безопасности. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU