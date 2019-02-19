Жуткое столкновение: легковушка не уступила дорогу фуре
Ужасное ДТП случилось в Чагодощенском районе. Автомобиль «Рено Логан» и фура DAF столкнулись 19 февраля утром.
В 6:15 на 311 километре дороги Вологда – Новая Ладога 26-летний водитель за рулем «Рено» с двумя пассажирами в салоне выезжал со второстепенной дороги на главную. При этом он нарушил паравила дорожного движения - не пропустил грузовик DAF. За рулем фуры был 50-летнего шофера из Костромской области. Произошло столкновение, в результате которого обе машины оказались разбиты.
Владелец легковушки был травмирован - у него перелом ключицы. У 24-летнего пассажира оказался перелом плеча. Еще один пассажир, 30-летний мужчина, получил ушиб позвоночника.
Все ехавшие в легковушке не были пристегнуты ремнями безопасности. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU