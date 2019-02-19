2019-02-19T16:35:42+03:00
Происшествия

Жуткое столкновение: легковушка не уступила дорогу фуре

В аварии пострадали три жителя Чагодощенского района
Иван Чухнин
Поделиться:
Две машины столкнулись на перекрестке главной и второстепенной дорог.Две машины столкнулись на перекрестке главной и второстепенной дорог.
Изменить размер текста:

Ужасное ДТП случилось в Чагодощенском районе. Автомобиль «Рено Логан» и фура DAF столкнулись 19 февраля утром.

В 6:15 на 311 километре дороги Вологда – Новая Ладога 26-летний водитель за рулем «Рено» с двумя пассажирами в салоне выезжал со второстепенной дороги на главную. При этом он нарушил паравила дорожного движения - не пропустил грузовик DAF. За рулем фуры был 50-летнего шофера из Костромской области. Произошло столкновение, в результате которого обе машины оказались разбиты.

Владелец легковушки был травмирован - у него перелом ключицы. У 24-летнего пассажира оказался перелом плеча. Еще один пассажир, 30-летний мужчина, получил ушиб позвоночника.

Все ехавшие в легковушке не были пристегнуты ремнями безопасности. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологодской области откорректирует мусорный тариф, но в декабре
В Вологодскаой области с 1 сентября повысят стипендии в средних учебных заведениях
В новой школе Вологды за день покалечились три школьника
В Череповце водитель автобуса умер на рабочем месте
В Череповце воры утащили полтонны провода
В Соколе пропали мама с сыном
Городские власти будут сдавать экзамен в прямом эфире
Под Устюжной поймали полицейского с 15 налимами
Тарифы в Вологодской области признаны необоснованными
Пьяные вологжане устроили дебош сразу в двух барах
Череповчанка засудила коллекторов за почту
В Вологде взвоют сирены — горожане должны следовать инструкциям
Череповчанам запретили выходить на лёд
Череповчанка дала отпор грабителю в подъезде собственного дома
В Вологде пенсионер сбил мать с дошкольницей на "зебре"
В Череповце 5,5 лет колонии дали угонщику, который травмировал инспектора ДПС
За убийство битой питерский дачник получил 9 лет 2 месяца колонии строгого режима
Серийного дачного вора поймали в Шекснинском районе
В Вологде в столкновении пострадали два водителя
В Вологде произошел пожар на четвертом этаже хрущевки
Услужливый молодой человек помог женщине подняться и ограбил ее